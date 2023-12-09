Азербайджан получил региональную поддержку для проведения климатического саммита COP29

Азербайджан, похоже, будет принимать саммит по вопросам изменения климата COP29 в следующем году после того, как в субботу заручился поддержкой других стран Восточной Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Страны восточноевропейского региона, который должен принять саммит в следующем году, поддержали заявку Баку во время саммита COP28 в Дубае, разблокировав геополитический тупик относительно следующей глобальной встречи для решения проблемы изменения климата.

Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили Reuters, что страны региональной группы официально поддержали заявку Азербайджана на заседании в субботу днем.

"Мы очень благодарны всем странам, в частности Восточноевропейской группе и Объединенным Арабским Эмиратам, принимающим саммит, за их поддержку", – заявил министр экологии страны Мухтар Бабаев на саммите COP28.

Решение о принимающей стороне было отложено после того, как Россия заявила, что наложит вето на любую заявку страны Европейского Союза на проведение саммита.

Заявка Баку все еще нуждается в официальном одобрении со стороны почти 200 стран, присутствующих на переговорах COP28, но делегаты заявили в субботу, что ожидают, что это голосование будет лишь формальностью.

Места проведения климатических саммитов ООН обычно объявляются за несколько лет до их начала, и тупиковая ситуация, в которой оказался Баку, оставила ему мало времени на подготовку к массовому собранию.

Представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизада заявил Reuters в пятницу, что Баку хорошо подготовлен к проведению саммита, с достаточным количеством площадок и удобств.

Нынешний климатический саммит ООН в ОАЭ был крупнейшим за всю историю, в нем зарегистрировалось более 110 000 делегатов.

Председательство на климатическом саммите ООН дает стране огромное влияние на его повестку дня и результаты.

В четверг Азербайджан и Армения объявили о соглашении, которое позволит Баку подать заявку на участие в COP29 без угрозы вето со стороны Армении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Молдова выдвинула свою кандидатуру на председательство в COP в следующем году и Сербия также рассматривает такую возможность.

Однако эти предложения прозвучали еще до соглашения между Баку и Ереваном.

Напомним, что Россия в течение многих месяцев блокировала работу ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством. Глава российского МИД Сергей Лавров до последнего не исключал, что заблокирует деятельность ОБСЕ, не голосуя за ключевые кадровые решения.

Поскольку в ОБСЕ все решения должны приниматься консенсусом, из-за обструкции Москвы остальные государства пошли на уступки и поддержали нейтральную Мальту, на которую РФ уже согласилась.