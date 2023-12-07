Reuters: Молдова готова організувати кліматичний саміт ООН на тлі російської блокади країн ЄС

На цьогорічному кліматичному саміті ООН COP28 склалася безпрецедентна ситуація щодо того, хто прийматиме захід наступного року.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

У дні відкриття конференції цього року не було жодної згадки про COP29, на відміну від попередніх років, коли спікери зазвичай називали наступну країну, яка головуватиме в COP, щоб показати, що світова стратегія боротьби зі зміною клімату розписана на довгі роки вперед.

На цьому етапі наступна країна-господарка вже зазвичай планує саміт і закладає дипломатичну основу для свого головування.

Згідно з правилами ООН, у наступному році настала черга країни Східної Європи приймати COP, і рішення про господарку мають одноголосно ухвалити всі країни регіону. Однак війна в Україні зробила це майже неможливим.

Росія, яка перебуває під санкціями Європейського Союзу за вторгнення в Україну, виступає проти проведення COP29 в країні-члені ЄС і блокує заявку Болгарії.

Дві інші потенційні країни-господарки, давні супротивники – Вірменія та Азербайджан – виключені, оскільки вони відмовляються підтримувати один одного.

У четвер агентство Reuters повідомило, що Молдова висунула свою кандидатуру на головування у COP наступного року і Сербія також розглядає таку можливість.

Молдова зголосилася головувати на переговорах, згідно з листом країни до інших східноєвропейських держав, який потрапив у розпорядження агентства. Однак Молдова не готова приймати у себе цей масштабний захід, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

"З великою повагою ставлячись до важливості Конференції сторін (COP) 29, Міністерство навколишнього середовища Республіки Молдова... має намір офіційно подати кандидатуру на головування в цьому дуже важливому заході", – йдеться в листі.

Джерела повідомили агентству, що Сербія розглядає можливість висунення своєї кандидатури як на організацію заходу, так і на проведення COP29, але ще не подала офіційної заявки.

Згідно з правилами ООН, головування у COP ротується між п'ятьма глобальними регіонами, і країни цього регіону повинні одноголосно вирішити, хто візьме на себе цю функцію.

За словами дипломатичних джерел, якщо Сербія подасть заявку, то, як очікують, вона отримає підтримку Росії та її союзниці Білорусі.

Головуюча у COP держава відіграє ключову роль у керівництві переговорами між майже 200 країнами, присутніми на щорічних переговорах ООН з питань клімату, і зазвичай одна країна бере на себе і головування, і проведення саміту.

Якщо країни не зможуть затвердити головування COP29, ОАЕ, можливо, доведеться виконувати цю роль ще один рік поспіль.

Або ж саміт може пройти у Німеччині, де розташована штаб-квартира Секретаріату ООН з питань клімату.

Представник німецького Міністерства закордонних справ заявив, що між країнами Східної Європи ведуться дискусії щодо пошуку рішення.

Нагадаємо, що Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою. Голова російського МЗС Сергєй Лавров до останнього не виключав, що заблокує діяльність ОБСЄ, не голосуючи за ключові кадрові рішення.

Позаяк в ОБСЄ всі рішення мають ухвалюватись консенсусом, через обструкцію Москви решта держав пішли на поступки й підтримали нейтральну Мальту, на яку РФ уже погодилась.

Більше про це – у свіжому відео "ЄвроПравди".