У Словенії судді розпочали двотижневий страйк через низьку зарплату

У Словенії судді в середу, 10 січня, розпочали двотижневу акцію протесту, щоб висловити свою незгоду із рівнем зарплат, який, на їхню думку, не відповідає зарплатам високопосадовців в інших двох гілках влади.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У червні минулого року Конституційний суд Словенії постановив, що заробітна плата суддів є занадто низькою, що порушує принцип незалежності суддів і поділу влади.

Тим же рішенням парламенту надали шість місяців – до 3 січня 2024 року – для забезпечення відповідності Конституції.

Водночас уряд наполягає на тому, що питання заробітної плати суддів буде вирішуватися в межах більш широкої реформи оплати праці в державному секторі, яка була зірвана через величезні витрати на відновлення після літніх повеней.

Це перший такого роду страйк у словенській судовій системі. Рішення про його проведення ухвалила Асоціація суддів минулого тижня після того, як судді та прокурори призупинили свою роботу на годину, щоб висловити свою позицію.

Причиною повного двотижневого страйку назвали "ігнорування рішення Конституційного суду, яке захищає незалежність судової влади від виконавчої та законодавчої гілок влади", заявили в Асоціації.

Протягом наступних двох тижнів суди будуть засідати, розглядаючи деякі справи, але багато слухань вже скасовано. Рішення про скасування слухань будуть ухвалювати самі судді в кожному конкретному випадку.

Водночас, як зазначають, формально страйком це не є. Відповідно до закону, дії словенських суддів є формою протесту "go-slow" – коли учасники протесту навмисно затримують або сповільнюють роботу.

Нагадаємо, німецькі залізничники через суд добилися права на проведення нового страйку.