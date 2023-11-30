Словенія отримала 100 млн євро від ЄС для відновлення від літніх паводків

Єврокомісія схвалила авансовий платіж у розмірі 100 мільйонів євро з Фонду солідарності ЄС на відновлення Словенії після руйнівних паводків у серпні, збитки від яких оцінюють в 10 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Допомога зокрема буде спрямована на реконструкцію критично важливої інфраструктури, фінансування рятувальних служб, заходи із захисту культурної спадщини та загалом на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Ще 400 мільйонів євро Словенія отримає наступного року.

За словами держсекретаря міністерства з питань згуртованості та регіонального розвитку Словенії Андреї Катіч, кошти будуть використані для відновлення інфраструктури до стану, в якому та була до паводків, тоді як як додаткове будівництво буде фінансуватися з інших джерел.

Нагадаємо, у серпні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів та вплинуло на дороги й енергетичну інфраструктуру. Тисячам людей довелося покинути свої домівки, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами, були жертви.

За даними влади, це була найгірша ситуація з повенями в Словенії в новітній історії, яка торкнулася двох третин території країни.

51 український рятувальник та 19 одиниць техніки допомагали Словенії боротися з наслідками стихії

Повідомляли, що словенські банки та компанії через нові податки допоможуть профінансувати значну частину витрат на відновлення країни.