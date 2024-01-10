У Сеймі Польщі хочуть допитати ексглаву МЗС і його заступника через візовий скандал

Спеціальний комітет Сейму Польщі хоче допитати колишнього міністра закордонних справ Збігнева Рау та його заступника Петра Вавжика у зв'язку з так званим візовим скандалом.

Як пише "Європейська правда", про це заявив керівник комітету депутата Міхал Щерба, повідомляє PAP.

За його словами, засідання комітету заплановане на третій тиждень січня.

Наразі його члени готують графік роботи і пропозиції щодо доказів і списку свідків, додав Щерба.

На питання, кого він хоче запросити як свідків, голова комітету відповів, що має довгий список.

"Він зрозуміло, включає головних героїв візового скандалу, якими були міністр Збігнев Рау, Петр Вавжик, а також ті особи, які відповідальні за активну участь у цій справі корупційного характеру", – додав Щерба.

Також комітет хоче розслідувати діяльність експрем'єра Матеуша Моравецького, віцепрем'єра з питань безпеки Ярослава Качинського, а також причетність ексглави МВС Маріуша Камінського.

Нагадаємо, скандал стосується виявлених випадків надання польських нібито трудових віз у посольствах в країнах Сходу за гроші, що насправді було схемою в’їзду на територію ЄС. У зв’язку з цим прокуратура оголосила підозри семи чинним і колишнім посадовцям.

Єврокомісія назвала недостатніми пояснення, які Міністерство закордонних справ Польщі надало після розголосу.

За даними ЗМІ, на тлі візового скандалу у Польщі Німеччина викликала польського посла.

Детальніше про візовий скандал у Польщі читайте у статті: "Чорний лебідь" для польської влади: як візова афера може змінити результати виборів.