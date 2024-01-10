В Сейме Польши хотят допросить экс-главу МИД и его заместителя из-за визового скандала

Специальный комитет Сейма Польши хочет допросить бывшего министра иностранных дел Збигнева Рау и его заместителя Петра Вавжика в связи с так называемым визовым скандалом.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава комитета депутат Михал Щерба, сообщает PAP.

По его словам, заседание комитета запланировано на третью неделю января.

Сейчас его члены готовят график работы и предложения по доказательствам и списку свидетелей, добавил Щерба.

На вопрос, кого он хочет пригласить в качестве свидетелей, председатель комитета ответил, что у него длинный список.

"Он, разумеется, включает главных героев визового скандала, которыми были министр Збигнев Рау, Петр Вавжик, а также те лица, которые ответственны за активное участие в этом деле коррупционного характера", – добавил Щерба.

Также комитет хочет расследовать деятельность экс-премьера Матеуша Моравецкого, вице-премьера по вопросам безопасности Ярослава Качиньского, а также причастность экс-главы МВД Мариуша Каминьского.

Напомним, скандал касается выявленных случаев предоставления польских якобы трудовых виз в посольствах в странах Востока за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. В связи с этим прокуратура объявила подозрения семи действующим и бывшим чиновникам.

Еврокомиссия назвала недостаточными объяснения, которые Министерство иностранных дел Польши предоставило после огласки.

По данным СМИ, на фоне визового скандала в Польше Германия вызвала польского посла.

Подробнее о визовом скандале в Польше читайте в статье: "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов.