Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як 19 листопада, під час російської атаки на Київ, дрон вибухнув у неї над головою.

Про це Матернова написала на своєму акаунті у Facebook, пише "Європейська правда".

Катаріна Матернова якраз виходила з автомобіля, коли російський дрон вибухнув над нею та її колегою.

"Кілька хвилин тому російський дрон вибухнув прямо над моєю головою. Я саме виходила зі свого броньованого автомобіля, щоб зайти до готелю разом із Маєю, моєю подругою та колегою. Мій охоронець Міша швидко провів мене крізь вхідні двері. Ми з Маєю впали на диван в атріумі готелю, буквально тремтячи. Ми сиділи. Довго", – написала посолка ЄС.

Дрон був збитий у самому центрі Києва, неподалік від готелю, де живе Катаріна Матернова. За словами посолки, вона досі приходить до тями після того, як ледве уникла загрози.

Нагадаємо, 19 листопада один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також від російського обстрілу зазнало пошкоджень посольство Австрії.

Раніше Катаріна Матернова розповіла, як працівники Делегації ЄС працюють в умовах посилення російських атак на українську столицю.

Також Матернова заявила, що дипмісія Євросоюзу планує продовжити роботу цієї зими у столиці, однак зважатиме "на реалії", якщо настане "комунальний Армагеддон".