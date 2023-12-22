У Ризі обшукали Будинок Москви за можливе порушення санкцій ЄС

Співробітники латвійської Служби держбезпеки 21 і 22 грудня проводили обшуки в Будинку Москви у Ризі у зв'язку з можливим порушенням санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Кримінально-процесуальні дії проводили у рамках кримінальної справи, яку було порушено 23 листопада за статтею про недотримання санкцій ЄС.

Під час досудового розслідування було встановлено, що керівництво Будинку Москви, ймовірно, продовжувало отримувати матеріальну вигоду від приміщень, використання яких було заборонене міжнародними санкціями.

Додаткові процесуальні дії проводили за місцем проживання однієї особи.

Під час обшуків Служба держбезпеки вилучила велику кількість документів і носіїв інформації.

Коментуючи дії латвійської спецслужби, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що "таке рейдерське вторгнення не можна оцінити ніяк інакше, як акт державного бандитизму з боку латвійської влади". Захарова пригрозила кроками у відповідь.

Раніше латвійський Сейм концептуально підтримав законопроєкт, який передбачає передачу Будинку Москви у власність держави. Мета законопроєкту – гарантувати безпеку Латвійської держави, не допустити і своєчасно запобігти загрозі демократичному державному ладу.

Нині право власності на будівлю закріплено за департаментом міського майна міста Москви.

Після переходу у власність держави будівлі Будинку Москви знадобиться близько 495 395 євро з бюджету на щорічні витрати з утримання.

Нагадаємо, раніше Служба держбезпеки Латвії відкрила кримінальне провадження проти представників зареєстрованого в країні підприємства за підозрою у постачанні до РФ електроніки для використання у військових цілях.

А днями Латвія закрила доступ до п’яти сайтів з російським пропагандистським контентом.