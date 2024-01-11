Єлисейський палац оголосив склад нового уряду Франції: змінюється глава МЗС

Єлисейський палац оголосив склад нового уряду Франції, у якому більшість ключових міністрів з уряду Елізабет Борн збережуть посади, проте змінюється міністр закордонних справ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Рішення щодо МЗС залишалося невідомим до останньої миті, тоді як інформація про зміну чи збереження на посаді більшості інших міністрів опинилася у ЗМІ раніше протягом дня.

Міністром закордонних справ замість Катрін Колонна стане 38-річний Стефан Сежурне – юрист за освітою, до цього – генеральний секретар партії президента Емманюеля Макрона "Відродження" і колишній радник Макрона під час його президентської кампанії. Він також очолював групу Renew Europe у Європарламенті.

Друге ключове для України міністерство оборони зберігає свого очільника Себастьєна Лекорню.

Портфель міністра внутрішніх справ зберігає Жераль Дарманен.

Міністром економіки залишається Бруно Ле Мер, а очільником Мін’юсту – Ерік Дюпон-Моретті.

Речницею уряду замість Олів’є Верана стане Пріска Тевенно, яка раніше була держсекретаркою з питань молоді.

Одна з найбільших змін стосується освітньо-культурних відомств. Серед іншого, чинна міністерка з питань спорту та Олімпійських ігор (які у 2024 році приймає Франція) Амелі Удеа-Кастера очолить об’єднане Міністерство освіти та спорту.

Нагадаємо, новий прем'єр міністр Франції Габріель Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси.

Детально про Атталя читайте у статті "Перший після Наполеона"