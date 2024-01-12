У Білому домі відреагували на заяву Трампа, що "НАТО використав США"

У Білому домі відреагували на останні заяви колишнього американського президента Дональда Трампа про те, що НАТО "скористався США".

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу говорив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Кірбі зазначив, що не коментуватиме заяви Трампа під час передвиборчої кампанії, оскільки "це було б недоречно".

Однак він зазначив, що за нинішнього президента США Джо Байдена НАТО "став більшим, сильнішим і набагато більш дієздатним".

"Це президент, який буквально від самого початку інвестував у поліпшення нашої мережі альянсів і партнерств, інвестував у їхні можливості, інвестував у довіру до цих відносин і в їхнє зміцнення", – додав Кірбі.

Трамп раніше, коментуючи свою позицію щодо НАТО, заявив, що вона залежить від того, чи будуть інші держави НАТО "ставитися до нас належним чином".

"Подивіться, НАТО скористався нашою країною. Європейські країни скористалися", – сказав Трамп.

Перед цим єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Трамп за часів свого президентства обіцяв вивести США з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Після заяви Бретона у передвиборчій кампанії президента США Джо Байдена розкритикували Трампа, який під час перебування в Білому домі обіцяв залишити Європу сам на сам, якщо на неї нападуть.