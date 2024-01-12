В Белом доме отреагировали на заявление Трампа, что "НАТО использовал США"

В Белом доме отреагировали на последние заявления бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что в НАТО "воспользовались США".

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге говорил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби отметил, что не будет комментировать заявления Трампа во время предвыборной кампании, поскольку "это было бы неуместно".

Однако он отметил, что при нынешнем президенте США Джо Байдене НАТО "стал больше, сильнее и гораздо более дееспособным".

"Это президент, который буквально с самого начала инвестировал в улучшение нашей сети альянсов и партнерств, инвестировал в их возможности, инвестировал в доверие к этим отношениям и в их укрепление", – добавил Кирби.

Трамп ранее, комментируя свою позицию по НАТО, заявил, что она зависит от того, будут ли другие государства НАТО "относиться к нам должным образом".

"Посмотрите, НАТО воспользовался нашей страной. Европейские страны воспользовались", – сказал Трамп.

Перед этим еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Трамп во времена своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

После заявления Бретона в предвыборной кампании президента США Джо Байдена раскритиковали Дональда Трампа, который во время пребывания в Белом доме обещал оставить Европу один на один, если на нее нападут.