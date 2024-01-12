Орбан поки не просив прийняти його партію до правої групи Європарламенту

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поки офіційно не звертався з проханням про приєднання його партії "Фідеc" до "Європейських консерваторів і реформістів" (ECR) – правої групи Європейського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На пресконференції з міжнародними ЗМІ у грудні Орбан заявив, що веде переговори про членство "Фідес" у групі "Європейських консерваторів і реформістів".

12 депутатів Європарламенту від "Фідес" наразі не входять до складу жодної групи: партія достроково вийшла з правоцентристської групи Європейської народної партії в 2021 році через суперечку щодо верховенства права.

Речник ECR Міхаель Штраус у п’ятницю заявив, що станом на зараз звернення від "Фідес" не надходило, "тому що інакше це було б включено до порядку денного засідань нашої групи".

"На цю тему я можу сказати лише те, що я завжди кажу, що в принципі кожен, хто поділяє наші цінності, викладені в Празькій декларації, запрошується подати заявку на членство в ECR. Далі вирішуватиме вся група", – додав він.

Очікується, що після виборів до Європарламенту в червні кількість мандатів ECR зросте, а приєднання депутатів від Орбана зробить групу ще більш впливовою.

За даними ЗМІ, переговори про входження своєї партії до "Європейських консрваторів і реформістів" Орбан також вів із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.