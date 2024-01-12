Орбан пока не просил принять его партию в правую группу Европарламента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока официально не обращался с просьбой о присоединении его партии "Фидеc" к "Европейским консерваторам и реформистам" (ECR) – правой группе Европейского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На пресс-конференции с международными СМИ в декабре Орбан заявил, что ведет переговоры о членстве "Фидес" в группе "Европейских консерваторов и реформистов".

12 депутатов Европарламента от "Фидес" пока не входят в состав ни одной группы: партия досрочно вышла из правоцентристской группы Европейской народной партии в 2021 году из-за спора о верховенстве права.

Спикер ECR Михаэль Штраус в пятницу заявил, что по состоянию на данный момент обращения от "Фидес" не поступало, "потому что иначе это было бы включено в повестку дня заседаний нашей группы".

"На эту тему я могу сказать только то, что я всегда говорю, что в принципе каждый, кто разделяет наши ценности, изложенные в Пражской декларации, приглашается подать заявку на членство в ECR. Дальше будет решать вся группа", – добавил он.

Ожидается, что после выборов в Европарламент в июне количество мандатов ECR вырастет, а присоединение депутатов от Орбана сделает группу еще более влиятельной.

По данным СМИ, переговоры о вхождении своей партии в "Европейские консерваторы и реформисты" Орбан также вел с премьером Италии Джорджией Мелони.