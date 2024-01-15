Європейські країни прийняли понад 3 тисячі пацієнтів з України

Станом на сьогодні понад 3 тисячі українських пацієнтів були переведені для отримання спеціалізованої допомоги в лікарні по всій Європі за допомогою Механізму цивільного захисту ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Єврокомісії.

ЄС координує регулярні медичні евакуації українських пацієнтів, як хронічно хворих, так і поранених, з початку війни Росії проти України. Розпочата в березні 2022 року, ця операція з медичної евакуації є найбільшою на сьогодні, координованою Координаційним центром Європейської комісії з реагування на надзвичайні ситуації.

"Сьогодні ми відзначаємо важливу віху в перевезенні понад 3 000 українських пацієнтів до лікарень по всій Європі. Я висловлюю подяку всім 22 країнам, які відкрили свої лікарні для пацієнтів, що потребують лікування. Разом ми рятуємо життя", – сказав комісар з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Пацієнтів було перевезено на лікування до лікарень у 22 європейських країнах: Австрії, Бельгії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії та Швеції.

Евакуацію також підтримує Центр медичної допомоги ЄС у Жешуві (Польща), де пацієнти отримують цілодобову медичну допомогу. Цей центр слугує перевалочним пунктом для пацієнтів, які були доставлені з України до Польщі наземним транспортом, а звідти їх доставлять до лікарень по всій Європі повітряним транспортом.

"Як ми завжди говорили, Україна та її народ можуть розраховувати на підтримку ЄС стільки, скільки буде потрібно", зазначила єврокомісарка з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.

У грудні повідомлялося, що на лікування до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року перевезли понад 900 українських пацієнтів.

З вересня 2022 року в польському Жешуві почав роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи. Проєкт фінансується коштами Механізму цивільного захисту ЄС і є частиною ширшої програми медичної евакуації.