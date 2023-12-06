Німеччина прийняла на лікування понад 900 українських пацієнтів

На лікування до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року перевезли понад 900 українських пацієнтів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, у середу сказало Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Станом на середину листопада до ФРН прибули 928 пацієнтів з України й близько 300 людей, які їх супроводжують. У Німеччині пацієнтів рівномірно розподілили між 16 федеральними землями.

Німеччина стала країною, яка прийняла найбільшу кількість українських пацієнтів серед країн-членів ЄС у межах Механізму цивільного захисту Євросоюзу, зазначили у німецькому МВС.

Пацієнтів з України зазвичай перевозили авіатранспортом, додали там.

З вересня 2022 року в польському Жешуві почав роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи. Проєкт фінансується коштами Механізму цивільного захисту ЄС і є частиною ширшої програми медичної евакуації.

Центр слугує проміжним пунктом для пацієнтів, яких спочатку перевозяться з України до Польщі наземним транспортом з метою подальшого транспортування до лікарень по всій Європі.

Участь у проєкті бере також Норвегія, яка не є членом ЄС – країна в межах цієї схеми забезпечуватиме щотижневі два евакуаційні рейси з Жешува до тих країн, куди людей везуть на лікування.

На березень загалом понад 2000 людей з України прийняли медзаклади 20 країн Європи: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії та Швеції.