Европейские страны приняли более 3 тысяч пациентов из Украины

По состоянию на сегодня более 3 тысяч украинских пациентов были переведены для получения специализированной помощи в больницы по всей Европе с помощью Механизма гражданской защиты ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Еврокомиссии.

ЕС координирует регулярные медицинские эвакуации украинских пациентов, как хронически больных, так и раненых, с начала войны России против Украины. Начатая в марте 2022 года, эта операция по медицинской эвакуации является крупнейшей на сегодня, координируемой Координационным центром Европейской комиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации.

"Сегодня мы отмечаем важную веху в перевозке более 3 тысяч украинских пациентов в больницы по всей Европе. Я выражаю благодарность всем 22 странам, которые открыли свои больницы для пациентов, нуждающихся в лечении. Вместе мы спасаем жизни", – сказал комиссар по вопросам управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Пациенты были перевезены на лечение в больницы в 22 европейских странах: Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Швеции.

Эвакуацию также поддерживает Центр медицинской помощи ЕС в Жешуве (Польша), где пациенты получают круглосуточную медицинскую помощь. Этот центр служит перевалочным пунктом для пациентов, которые были доставлены из Украины в Польшу наземным транспортом, а оттуда их доставят в больницы по всей Европе воздушным транспортом.

"Как мы всегда говорили, Украина и ее народ могут рассчитывать на поддержку ЕС столько, сколько потребуется", отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

В декабре сообщалось, что на лечение в Германию с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года перевезли более 900 украинских пациентов.

С сентября 2022 года в польском Жешуве начал работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы. Проект финансируется средствами Механизма гражданской защиты ЕС и является частью более широкой программы медицинской эвакуации.