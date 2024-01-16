FT: ЄС проводить серед держав-членів аудит наданої Україні зброї

Європейський Союз проводить аудит зброї, яку країни-члени ЄС надали Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Про це виданню Financial Times стало відомо від трьох дипломатів ЄС, пише "Європейська правда".

Аудит проводить Зовнішньополітична служба Євросоюзу (EEAS), яка має на меті представити результати до саміту лідерів ЄС 1 лютого.

За словами одного з дипломатів, аудит базуватиметься на матеріалах, наданих державами-членами у відповідь на запити EEAS. До слова, служба вже зустріла опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повну інформацію, пише видання.

Рішення про проведення аудиту ухвалили після того, як минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав підрахувати і порівняти військові поставки країн Києву.

"Поставки зброї для України, заплановані на сьогодні більшістю країн-членів ЄС, занадто малі… Нам потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери для підтримки України цього року", – заявив він.

Його коментарі перегукуються з приватними зауваженнями посадовців з інших країн ЄС щодо масштабів військових поставок.

Згідно з дослідженням Інституту світової економіки в Кілі, Німеччина взяла на себе найбільші в ЄС зобов'язання щодо постачання озброєнь у вартісному вираженні.

Станом на 31 жовтня минулого року її зобов'язання склали понад 17 мільярдів євро, що приблизно в п'ять разів більше, ніж зобов'язання Данії, яка є наступним найбільшим постачальником озброєнь.

Хоча зауваження Шольца були сприйняті як докір іншим великим країнам ЄС, таким як Франція та Італія, чиї військові зобов'язання набагато менші, його публічний заклик до більшої прозорості був підтриманий у приватному порядку високопосадовцями в Брюсселі, які вважають, що деякі держави могли б надати більше зброї Києву в критичний момент.

За даними преси, Шольц хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, присвяченим середньостроковому перегляду бюджету Євросоюзу, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.