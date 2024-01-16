FT: ЕС проводит среди государств-членов аудит предоставленного Украине оружия

Европейский Союз проводит аудит оружия, которое страны-члены ЕС предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом изданию Financial Times стало известно от трех дипломатов ЕС, пишет "Европейская правда".

Аудит проводит Внешнеполитическая служба Евросоюза (EEAS) с целью представить результаты к саммиту лидеров ЕС 1 февраля.

По словам одного из дипломатов, аудит будет базироваться на материалах, предоставленных государствами-членами в ответ на запросы EEAS. К слову, служба уже встретила сопротивление со стороны некоторых стран, которые не желают предоставлять полную информацию, пишет издание.

Решение о проведении аудита приняли после того, как на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц потребовал подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву.

"Поставки оружия для Украины, запланированные на сегодня большинством стран-членов ЕС, слишком малы... Нам нужен обзор того, какой конкретный вклад сделают наши европейские партнеры для поддержки Украины в этом году", – заявил он.

Его комментарии перекликаются с частными замечаниями чиновников из других стран ЕС относительно масштабов военных поставок.

Согласно исследованию Института мировой экономики в Киле, Германия взяла на себя самые большие в ЕС обязательства по поставкам вооружений в стоимостном выражении.

По состоянию на 31 октября прошлого года ее обязательства составили более 17 миллиардов евро, что примерно в пять раз больше, чем обязательства Дании, которая является следующим крупнейшим поставщиком вооружений.

Хотя замечания Шольца были восприняты как упрек другим крупным странам ЕС, таким как Франция и Италия, чьи военные обязательства гораздо меньше, его публичный призыв к большей прозрачности был поддержан в частном порядке высокопоставленными чиновниками в Брюсселе, считающими, что некоторые государства могли бы предоставить больше оружия Киеву в критический момент.

По данным прессы, Шольц хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, посвященным среднесрочному пересмотру бюджета Евросоюза, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.