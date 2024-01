Зеленський зустрівся з Блінкеном і Салліваном у Давосі

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Давос провів зустріч із держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном та радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За його словами, він подякував США, президенту Джо Байдену, Конгресу та американському народу за їхню непохитну підтримку та лідерство в підтримці України.

I met with @SecBlinken to thank the United States, President Biden, Congress, and the American people for their unwavering support and leadership in supporting Ukraine.



We count on continued U.S. support, which is essential for our country.



I informed Secretary Blinken and NSA… pic.twitter.com/FGRuC17g6y