Зеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Давос провел встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X).

По его словам, он поблагодарил США, президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ за их непоколебимую поддержку и лидерство в поддержке Украины.

I met with @SecBlinken to thank the United States, President Biden, Congress, and the American people for their unwavering support and leadership in supporting Ukraine.



We count on continued U.S. support, which is essential for our country.



I informed Secretary Blinken and NSA… pic.twitter.com/FGRuC17g6y January 16, 2024

"Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку США, которая чрезвычайно важна для нашей страны", – отметил Зеленский.

Он добавил, что проинформировал Блинкена и Салливана о текущей ситуации на фронте, ключевых задачах, которые стоят перед Вооруженными силами Украины на этот год, и средствах, необходимых для их выполнения.

Президент указал, что они также говорили о дальнейшем сотрудничестве между Украиной и США в оборонной сфере, с особым акцентом на противовоздушной обороне и дальнобойных средствах поражения.

"Мы обсудили пути увеличения международных инвестиций в Украину, в частности в оборонное производство, и подчеркнули, что усиление оборонного сотрудничества и совместного производства увеличит самодостаточность Украины и уменьшит ее зависимость от иностранной военной и финансовой помощи", – резюмировал Зеленский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Напомним, по данным СМИ, США хотят, чтобы Украина детализировала свой план ведения войны против РФ.

Между тем Конгресс США до сих пор не принял многомиллиардный пакет поддержки Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что "время истекает" для увеличения военной помощи.

Кроме того, в США провели уже два раунда переговоров с Украиной об обязательствах по безопасности. По словам посла Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, США стремятся подписать с Украиной договор по безопасности.