Зеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Давос провел встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X).

По его словам, он поблагодарил США, президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ за их непоколебимую поддержку и лидерство в поддержке Украины.

I met with @SecBlinken to thank the United States, President Biden, Congress, and the American people for their unwavering support and leadership in supporting Ukraine.



We count on continued U.S. support, which is essential for our country.



I informed Secretary Blinken and NSA…