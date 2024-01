Кулеба каже, що домовився з головуючими в ЄС про шлях до початку переговорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодив з головуючою у ЄС Бельгією наступні кроки для запуску переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив після розмови з бельгійською колегою Аджею Лябіб, що відбулась після зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем’єра Бельгії Александра де Кроо.

"Ми погодили наступні кроки під час головування Бельгії у Раді ЄС щодо шляху України до членства у ЄС. Наша спільна мета – скликати міжурядову конференцію для проведення першого раунду переговорів про вступ України у ЄС у належний час", – розповів Кулеба.

