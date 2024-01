Кулеба говорит, что договорился с председательствующими в ЕС о пути к началу переговоров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласовал с председательствующей в ЕС Бельгией следующие шаги для запуска переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил после разговора с бельгийской коллегой Аджой Лябиб, состоявшейся после встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Бельгии Александра де Кроо.

"Мы согласовали следующие шаги во время председательства Бельгии в Совете ЕС по пути Украины к членству в ЕС. Наша общая цель – созвать межправительственную конференцию для проведения первого раунда переговоров о вступлении Украины в ЕС в надлежащее время", – рассказал Кулеба.

