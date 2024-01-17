Кулеба говорит, что договорился с председательствующими в ЕС о пути к началу переговоров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласовал с председательствующей в ЕС Бельгией следующие шаги для запуска переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил после разговора с бельгийской коллегой Аджой Лябиб, состоявшейся после встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Бельгии Александра де Кроо.

"Мы согласовали следующие шаги во время председательства Бельгии в Совете ЕС по пути Украины к членству в ЕС. Наша общая цель – созвать межправительственную конференцию для проведения первого раунда переговоров о вступлении Украины в ЕС в надлежащее время", – рассказал Кулеба.

I spoke with my Belgian counterpart and friend @HadjaLahbib.



Following President @ZelenskyyUa’s talks with PM @AlexanderDeCroo and President Ursula @VonderLeyen, we agreed on the next steps during @EU2024BE on Ukraine’s path to EU membership.



Our common goal is to convene the… January 17, 2024

Он добавил, что приветствовал решение Бельгии направлять на поддержку Украины средства с налогообложения замороженных российских активов, и отметил, что обсуждались следующие шаги на пути к "комплексному решению по использованию активов".

Отметим, Бельгия как председательствующая страна имеет значительное влияние на назначение даты межправительственной конференции, хотя для решения все равно нужен консенсус стран-членов.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время этой встречи договорились о предвступительном "скрининге" (проверке) украинского законодательства на соответствие праву ЕС, который должен начаться через неделю.

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