Румунські льотчики почали опановувати F-16 у центрі, де будуть навчатись і українці

Перші румунські льотчики розпочали підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті, де також планується навчати українців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", 18 січня оголосив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар.

За словами голови румунського Міноборони, перший політ у межах навчання відбувся на початку цього тижня на літаку F-16, наданому Королівськими військово-повітряними силами Нідерландів разом з інструктором з компанії-виробника винищувачів Lockheed Martin.

Фото: Міністерство оборони Румунії

"Сім румунських пілотів проходять теоретичну і практичну підготовку в Європейському навчальному центрі, а також на тренажері F-16, що належить ВПС Румунії, і продовжать навчання до досягнення рівня готовності до місій", – додав він.

Фото: Міністерство оборони Румунії

Центр навчання на F-16 у Фетешті відкрили в листопаді 2023 року в межах зусиль союзників Києва із навчання українських льотчиків на винищувачах західного зразка.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань, Нідерланди – літаки F-16, а компанія Lockheed Martin – інструкторів та обслуговування.

Очікують, що підготовка українських пілотів у навчальному центрі у Фетешті триватиме приблизно пів року.

Окрім Румунії, українські льотчики проходять або будуть проходити підготовку на F-16 у США, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.