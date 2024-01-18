Румынские летчики начали осваивать F-16 в центре, где будут учиться и украинцы

Первые румынские летчики начали подготовку в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти, где также планируется обучать украинцев.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", 18 января объявил министр обороны Румынии Анджел Тилвар.

По словам главы румынского Минобороны, первый полет в рамках обучения состоялся в начале этой недели на самолете F-16, предоставленном Королевскими военно-воздушными силами Нидерландов вместе с инструктором из компании-производителя истребителей Lockheed Martin.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РУМЫНИИ

"Семь румынских пилотов проходят теоретическую и практическую подготовку в Европейском учебном центре, а также на тренажере F-16, принадлежащем ВВС Румынии, и продолжат обучение до достижения уровня готовности к миссиям", – добавил он.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РУМЫНИИ

Центр обучения на F-16 в Фетеште открыли в ноябре 2023 года в рамках усилий союзников Киева по обучению украинских летчиков на истребителях западного образца.

Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии обеспечило авиабазу для учений, Нидерланды – самолеты F-16, а компания Lockheed Martin – инструкторов и обслуживание.

Ожидается, что подготовка украинских пилотов в учебном центре в Фетеште продлится примерно полгода.

Кроме Румынии, украинские летчики проходят или будут проходить подготовку на F-16 в США, Дании, Франции и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.