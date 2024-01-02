У Литві перевіряють громадян, які можуть бути пов'язані з підсанкційними росіянами

Департамент міграції Литви виявив литовців, які пов'язані з особами, включеними до санкційних списків Євросоюзу.

Про це розповіла глава відомства Евеліна Гудзінскайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами Гудзінскайте, співробітники департаменту мають перевірити тисячі людей, цю роботу планують завершити в січні.

"Ми тестуємо автоматизовані рішення. Ми не можемо проводити розслідування випадків, а просто звузили рамки розслідування – перевіряємо ті дані, які є в наших реєстрах. Якщо ми за даними наших реєстрів визначимо, що якісь зв'язки є, то ми ці зв'язки перевіримо", – сказала глава департаменту.

Вона сказала, що не може назвати загальну кількість таких людей у Литві.

"Розслідування не завершено, тому я не можу точно сказати, скільки саме", – сказала голова Гудзінскайте.

За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, щойно Департамент міграції визначить, скільки родичів осіб, які потрапили під санкції ЄС, мають литовське громадянство, перед іншими установами буде поставлено завдання оцінити, чи не беруть вони участь у схемах обходу вищезазначених санкцій.

До такої перевірки вдалися після того, як з'ясувалося, що двоє дітей російського мільярдера Романа Абрамовича – Анна та Аркадій – мають литовські паспорти і, можливо, допомогли батькові обійти міжнародні санкції.

Після цього литовське МВС заявило, що готує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.