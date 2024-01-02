В Литве проверяют граждан, которые могут быть связаны с подсанкционными россиянами

Департамент миграции Литвы обнаружил литовцев, которые связаны с лицами, включенными в санкционные списки Евросоюза.

Об этом рассказала глава ведомства Эвелина Гудзинскайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам Гудзинскайте, сотрудники департамента должны проверить тысячи людей, эту работу планируют завершить в январе.

"Мы тестируем автоматизированные решения. Мы не можем проводить расследование случаев, а просто сузили рамки расследования – проверяем те данные, которые есть в наших реестрах. Если мы по данным наших реестров определим, что какие-то связи есть, то мы эти связи проверим", – сказала глава департамента.

Она сказала, что не может назвать общее количество таких людей в Литве.

"Расследование не завершено, поэтому я не могу точно сказать, сколько именно", – сказала глава Гудзинскайте.

По данным Министерства внутренних дел Литвы, как только Департамент миграции определит, сколько родственников лиц, попавших под санкции ЕС, имеют литовское гражданство, перед другими учреждениями будет поставлена задача оценить, не участвуют ли они в схемах обхода вышеупомянутых санкций.

К такой проверке прибегли после того, как выяснилось, что двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича – Анна и Аркадий – имеют литовские паспорта и, возможно, помогли отцу обойти международные санкции.

После этого литовское МВД заявило, что готовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства из соображений нацбезопасности.