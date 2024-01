Президент Естонії: Удари РФ по цивільних не залишаться безкарними на міжнародному трибуналі

Президент Естонії Алар Каріс назвав масовану ракетну атаку РФ 2 січня злочином проти людяності.

Про це Каріс написав у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

"Знову варварська масова ракетна атака проти мирного населення України. Це злочин проти людяності, який не залишиться безкарним на міжнародному трибуналі", – заявив естонський президент.

Він підкреслив: системи ППО, які постачає Захід, роблять свою роботу, допомагаючи рятувати життя, та закликав продовжити підтримку.

"Переходімо на нову фазу в нашій підтримці, щоб допомогти Україні!", – написав Каріс.

Again a barbaric mass missile attack against 🇺🇦 civilians. This is a crime against humanity, which will not go unpunished at #internationaltribunal.

Western supplied air defence doing its job to help save lives. Let’s switch into a new gear in our support to help #Ukraine!