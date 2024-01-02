Президент Естонії: Удари РФ по цивільних не залишаться безкарними на міжнародному трибуналі

Президент Естонії Алар Каріс назвав масовану ракетну атаку РФ 2 січня злочином проти людяності.

Про це Каріс написав у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

"Знову варварська масова ракетна атака проти мирного населення України. Це злочин проти людяності, який не залишиться безкарним на міжнародному трибуналі", – заявив естонський президент.

Він підкреслив: системи ППО, які постачає Захід, роблять свою роботу, допомагаючи рятувати життя, та закликав продовжити підтримку.

"Переходімо на нову фазу в нашій підтримці, щоб допомогти Україні!", – написав Каріс.

Again a barbaric mass missile attack against 🇺🇦 civilians. This is a crime against humanity, which will not go unpunished at #internationaltribunal.

Western supplied air defence doing its job to help save lives. Let’s switch into a new gear in our support to help #Ukraine! — Alar Karis (@AlarKaris) January 2, 2024

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи нову масовану ракетну атаку РФ, наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві і запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається РФ, не буде.