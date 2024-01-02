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Президент Естонії: Удари РФ по цивільних не залишаться безкарними на міжнародному трибуналі

Вівторок, 2 січня 2024, 14:42

Президент Естонії Алар Каріс назвав масовану ракетну атаку РФ 2 січня злочином проти людяності.

Про це Каріс написав у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

"Знову варварська масова ракетна атака проти мирного населення України. Це злочин проти людяності, який не залишиться безкарним на міжнародному трибуналі", – заявив естонський президент.

Він підкреслив: системи ППО, які постачає Захід, роблять свою роботу, допомагаючи рятувати життя, та закликав продовжити підтримку.

"Переходімо на нову фазу в нашій підтримці, щоб допомогти Україні!", – написав Каріс.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи нову масовану ракетну атаку РФ, наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві і запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається РФ, не буде.

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