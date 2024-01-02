Президент Эстонии: Удары РФ по гражданским не останутся безнаказанными на международном трибунале

Президент Эстонии Алар Карис назвал массированную ракетную атаку РФ 2 января преступлением против человечности.

Об этом Карис написал в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

"Опять варварская массовая ракетная атака против мирного населения Украины. Это преступление против человечности, которое не останется безнаказанным на международном трибунале", – заявил эстонский президент.

Он подчеркнул: системы ПВО, которые поставляет Запад, делают свою работу, помогая спасать жизни, и призвал продолжить поддержку.

"Переходим на новую фазу в нашей поддержке, чтобы помочь Украине!", – написал Карис.

Again a barbaric mass missile attack against 🇺🇦 civilians. This is a crime against humanity, which will not go unpunished at #internationaltribunal.

Western supplied air defence doing its job to help save lives. Let’s switch into a new gear in our support to help #Ukraine! — Alar Karis (@AlarKaris) January 2, 2024

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку РФ, отметил необходимость немедленно оказать помощь Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.