Президент Эстонии: Удары РФ по гражданским не останутся безнаказанными на международном трибунале

Президент Эстонии Алар Карис назвал массированную ракетную атаку РФ 2 января преступлением против человечности.

Об этом Карис написал в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

"Опять варварская массовая ракетная атака против мирного населения Украины. Это преступление против человечности, которое не останется безнаказанным на международном трибунале", – заявил эстонский президент.

Он подчеркнул: системы ПВО, которые поставляет Запад, делают свою работу, помогая спасать жизни, и призвал продолжить поддержку.

"Переходим на новую фазу в нашей поддержке, чтобы помочь Украине!", – написал Карис.

Again a barbaric mass missile attack against 🇺🇦 civilians. This is a crime against humanity, which will not go unpunished at #internationaltribunal.

Western supplied air defence doing its job to help save lives. Let’s switch into a new gear in our support to help #Ukraine!