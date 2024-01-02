Президент Эстонии: Удары РФ по гражданским не останутся безнаказанными на международном трибунале
Президент Эстонии Алар Карис назвал массированную ракетную атаку РФ 2 января преступлением против человечности.
Об этом Карис написал в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".
"Опять варварская массовая ракетная атака против мирного населения Украины. Это преступление против человечности, которое не останется безнаказанным на международном трибунале", – заявил эстонский президент.
Он подчеркнул: системы ПВО, которые поставляет Запад, делают свою работу, помогая спасать жизни, и призвал продолжить поддержку.
"Переходим на новую фазу в нашей поддержке, чтобы помочь Украине!", – написал Карис.
Again a barbaric mass missile attack against 🇺🇦 civilians. This is a crime against humanity, which will not go unpunished at #internationaltribunal.— Alar Karis (@AlarKaris) January 2, 2024
Western supplied air defence doing its job to help save lives. Let’s switch into a new gear in our support to help #Ukraine!
Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку РФ, отметил необходимость немедленно оказать помощь Украине.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.
Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.