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Президент Эстонии: Удары РФ по гражданским не останутся безнаказанными на международном трибунале

Вторник, 2 января 2024, 14:42

Президент Эстонии Алар Карис назвал массированную ракетную атаку РФ 2 января преступлением против человечности.

Об этом Карис написал в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

"Опять варварская массовая ракетная атака против мирного населения Украины. Это преступление против человечности, которое не останется безнаказанным на международном трибунале", – заявил эстонский президент.

Он подчеркнул: системы ПВО, которые поставляет Запад, делают свою работу, помогая спасать жизни, и призвал продолжить поддержку.

"Переходим на новую фазу в нашей поддержке, чтобы помочь Украине!", – написал Карис.

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку РФ, отметил необходимость немедленно оказать помощь Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.

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