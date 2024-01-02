Президент Латвії про атаку РФ: Новорічні святкування закінчилися, Захід має діяти негайно

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи нову масовану ракетну атаку РФ, наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

Рінкевичс відзначив роботу української протиповітряної оборони, але додав, що Україна потребує більшої допомоги.

"Новорічні святкування закінчилися, і Захід повинен бути серйозним і діяти негайно", – підкреслив латвійський президент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві і запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається РФ, не буде.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни у вівторок вранці запустили по Україні 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.