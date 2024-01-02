Європа у 2023 році скоротила експорт трубопровідного газу з РФ на понад 55%

Поставки природного газу в Європу російським енергетичним гігантом "Газпром" у 2023 році скоротилися на 55,6% до 28,3 мільярда кубометрів у порівнянні з роком раніше.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані європейської газотранспортної групи Entsog і щоденних звітах "Газпрому" про транзит газу через Україну, пише "Європейська правда".

Згідно з підрахунками Reuters, середньодобовий трубопровідний експорт російського газу в Європу у 2023 році знизився зі 174,8 до 77,6 мільйона кубометрів.

До підрахунків не входить скраплений природний газ, поставки якого в Європу у 2023 році, навпаки, зростали.

Експорт російського газу до Європи, який колись був її основним експортним ринком, різко скоротився через політичні наслідки конфлікту в Україні.

На піку, у 2018-2019 роках, річні поставки російського газу до Європи досягали 175-180 мільярда кубометрів. Натомість, за даними "Газпрому" та підрахунками Reuters, у 2022-му Росія поставила до Європи загалом близько 63,8 мільярда кубометрів газу різними маршрутами.

Нагадаємо, міністри енергетики країн Європейського Союзу 19 грудня погодили продовження трьох регламентів з енергетичних питань, ухвалених як надзвичайні заходи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.