ЄС погодив продовження надзвичайних енергетичних заходів на 2024 рік

Міністри енергетики країн Європейського Союзу у вівторок погодили продовження трьох регламентів з енергетичних питань, ухвалених як надзвичайні заходи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише пресслужба Ради ЄС.

Як зазначає Рада Євросоюз, продовження надзвичайних заходів необхідне для вирішення все ще нестабільної ситуації в ЄС після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Перший регламент передбачав координацію закупівель природного газу та допомогу держав-членів ЄС одна одній у разі потреби. Його продовжили до кінця 2024 року, вилучивши статтю про обов’язкову участь кожної держави в агрегації попиту.

Другий регламент, покликаний прискорити розгортання інфраструктури відновлюваних джерел енергії, завершиться наприкінці червня 2024 року, але частина його змінених положень діятиме ще рік – до середини 2025-го.

Третій регламент про механізм ринкової корекції енергетичних цін, покликаний запобігати їхнім надмірним коливанням, продовжений без змін до 31 січня 2025 року.

Тепер Рада ЄС має намір офіційно ухвалити рішення за письмовою процедурою, після чого вони будуть опубліковані в Офіційному віснику ЄС і набудуть чинності одразу після завершення терміну дії чинних регламентів.

Надзвичайні заходи на енергетичному ринку були ухвалені в листопаді 2022 року через повномасштабну війну Росії проти України для посилення солідарності між країнами-членами ЄС, прискорення розгортання відновлюваної енергетики та захисту громадян ЄС від надмірно високих цін на енергоносії.

У березні повідомлялось, що міністри енергетики країн-членів ЄС схвалили продовження на один рік, до березня 2024 року, добровільного скорочення попиту на газ на 15%, яке вони застосовують з літа минулого року як надзвичайний захід реагування на цінову кризу.