Президенти Литви та Польщі обговорили Україну і розширення військової співпраці

Президент Литви Гітанас Науседа у Вільнюсі зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Президенти обговорили питання співпраці Литви та Польщі, а також регіональної безпеки та підтримки України.

"Ми будемо зміцнювати співпрацю, проводити спільні навчання, зміцнювати військову мобільність", – заявив журналістам Науседа після зустрічі з Дудою.

Він наголосив, що єдність Литви та Польщі в питанні підтримки України є надзвичайно важливою, і висловив сподівання, що найближчим часом вдасться організувати зустріч представників країн Люблінського трикутника разом із президентом Володимиром Зеленським.

За словами литовського президента, необхідно підтримувати український народ політичними, фінансовими та військовими засобами.

Він наголосив на важливості військової підтримки для досягнення більш швидкої перемоги України над агресором.

Дуда раніше заявляв, що вважає неможливим вступ України в НАТО до завершення війни з Росією, проте вірить, що розпочати процедуру можна було б навіть на цьому етапі.

Крім того, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, в якій обговорили подальшу допомогу Україні.