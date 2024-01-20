Сунак і Шольц обговорили продовження підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, в якій обговорили подальшу допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британський уряд.

"Сторони погодилися з важливістю продовження підтримки союзниками оборони України, яка є життєво важливою для європейської та глобальної безпеки, та надання її збройним силам зброї, необхідної для перемоги над російським вторгненням", – йдеться в пресрелізі.

Водночас Шольц повідомив у Twitter (X), що союзники повинні продовжувати "суттєво та стабільно" підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Сунак поінформував колегу про свій нещодавній візит до Києва, зокрема про підписання Угоди між Великою Британією та Україною про співробітництво в сфері безпеки та оголошення Лондоном про надання Києву додаткової військової допомоги в розмірі 2,5 мільярдів фунтів (майже три мільярди євро).

Крім того, йдеться в повідомленні, лідери обговорили більш широку співпрацю в сфері оборони та безпеки, включаючи підтримку регіональної стабільності на Близькому Сході.

Британський уряд зазначає, що очільники урядів обговорили спільну європейську проблему нелегальної міграції, відзначивши важливість рішучих спільних дій по всьому континенту для боротьби зі злочинними бандами, які займаються контрабандою людей.

Сторони також домовилися продовжувати тісно співпрацювати з цього питання, зокрема під час головування Італії в G7.

Раніше президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, щоб обговорити, серед іншого, нагальність подальшої підтримки України.

Повідомляли, що Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Нагадаємо, під час візиту Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО. Це перша двостороння угода на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

Також Сунак оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів та повідомив, що Лондон виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України.