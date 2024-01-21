Президенты Литвы и Польши обсудили Украину и расширение военного сотрудничества

Президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Президенты обсудили вопросы сотрудничества Литвы и Польши, а также региональной безопасности и поддержки Украины.

"Мы будем укреплять сотрудничество, проводить совместные учения, укреплять военную мобильность", – заявил журналистам Науседа после встречи с Дудой.

Он подчеркнул, что единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины чрезвычайно важно, и выразил надежду, что в ближайшее время удастся организовать встречу представителей стран Люблинского треугольника вместе с президентом Владимиром Зеленским.

По словам литовского президента, необходимо поддерживать украинский народ политическими, финансовыми и военными средствами.

Он отметил важность военной поддержки для достижения более быстрой победы Украины над агрессором.

Дуда ранее заявлял, что считает невозможным вступление Украины в НАТО до завершения войны с Россией, однако верит, что начать процедуру можно было бы даже на этом этапе.

Кроме того, недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в котором обсудили дальнейшую помощь Украине.