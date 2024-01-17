Президент Польщі розповів, як можна "запустити" вступ України в НАТО ще до завершення війни

Президент Польщі Анджей Дуда вважає неможливим вступ України в НАТО до завершення війни з Росією, проте вірить, що розпочати процедуру можна було б навіть на цьому етапі.

Як повідомляє "Європейська правда", такі заяви президента наводять у повідомленні його канцелярії за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Президент Польщі зазначив, що Україна "має прагнути до повноправного членства в НАТО".

"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України", – сказав Анджей Дуда.

Він додав, що майбутнє членство України дуже важливе для міці всього НАТО і безпеки Польщі.

Нагадаємо, президенти Польщі та України зустрілися у Швейцарії на полях Всесвітнього економічного форуму. Серед іншого, йшлося про майбутній візит нового прем’єра Польщі Дональда Туска до Києва, він може відбутися найближчими днями.

Минулої п'ятниці під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака підписали історичну двосторонню безпекову угоду між Україною і Британією – першу з таких двосторонніх документів, які готують окремо з кожною країною на основі декларації "Групи семи" про "гарантії безпеки" для України до її вступу в НАТО.

Читайте також програмну промову міністра оборони Британії: "Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу"