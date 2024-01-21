У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"

У грузинському Батумі евакуювали чотири найбільших торгових центри, ймовірно через повідомлення про вибухівку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили низка грузинських телеканалів та онлайн-видань.

Надвечір у неділю оголосили про евакуацію Batumi Mall, Grand Mall, Metro Mall і Batumi Plaza.

Свідки розповідають, що їх попросили виходити з будівлі, але причини евакуації не оголосили. Припускають, що причиною є чергове анонімне повідомлення про нібито закладену вибухівку.

Ввечері у суботу через повідомлення про замінування призупиняв роботу аеропорт Батумі, вибухівки не знайшли.

"Новости Грузия" зазначає, що минулої ночі у Telegram масово поширювали з анонімних акаунтів погрози про нібито підготовку терактів у Батумі. У деяких погрози стосувалися мусульман, у деяких – Грузії загалом за "нелюбов до Росії".

Перед цим остання велика хвиля "замінувань" була у червні 2023 року, тоді на електронні пошти надходили анонімні погрози про нібито вибухівку у будівлях судів і шкіл по всій території Грузії.

Протягом осені і зими з подібними масовими інцидентами зіткнулися також держави Балтії та інші країни Європи.