У ПАРЄ оскаржили повноваження азербайджанської делегації – офіційно

Парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру, що може призвести до обмеження прав Азербайджану.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга

Як раніше повідомляла "ЄвроПравда", цей крок був наперед погоджений групами та національними делегаціями.

Процедуру формально ініціював глава групи соціал-демократів та глава німецької делегації у ПАРЄ Франк Шваббе. Він звинуватив Азербайджан у переслідуванні опозиції, масових порушеннях прав людини в Карабаху та висловив впевненість, що "немає інших способів вплинути", крім обмеження прав азербайджанців у ПАРЄ.

"Є пряма відповідальність азербайджанської делегації за те, що наші представники не могли відвідати політичних в’язнів та Лачинський коридор, а також не були запрошені на спостереження за виборами", – додав він.

Відповідно до правил, на підтримку оскарження у залі мало встати не менше 30 депутатів, це сталося. Тепер питання буде спрямоване у моніторинговий комітет для підготовки доповіді, і в один з наступних сесійних днів ПАРЄ вирішить, чи накладати санкції на Азербайджан, і які саме.

Це оскарження за змістовними причинами ідентичне до того, яке застосовували раніше до Росії, до її виключення з РЄ.

Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання. Тоді під тиском Страсбурга влада все ж випустила з в’язниці опозиційного політика Мамедова.

Також були оскаржені повноваження німецької делегації, але не за змістовними, а за процедурними мотивами – через сумніви в обранні пропутінських делегатів від партії "Ліві", Андрея Гунько.

"Європейська правда" повідомлятиме про події у Страсбурзі.