В Пентагоне рассказали, о чем будет новый "Рамштайн" на фоне отсутствия у США денег для Украины

В Пентагоне назвали ключевую тему ближайшего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится 23 января.

Об этом рассказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, которую цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, встреча будет сосредоточена на долгосрочных потребностях Украины.

Она будет происходить в момент, когда США не имеют денег и не могут прислать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с Россией, поскольку решение о пакете помощи все еще не принято в Конгрессе.

Пресс-секретарь Пентагона добавила, что США будут надеяться на помощь Украине со стороны других союзников.

"Несмотря на то, что мы не можем предоставить свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать", – сказала Сингх.

Как известно, министр обороны США Ллойд Остин, который совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января, примет в ней участие удаленно.

Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось в ноябре 2023 года, оно тоже происходило в виртуальном формате. После него стало известно о создании ряда новых коалиций в поддержку обороноспособности Украины, в частности по развитию противовоздушной обороны, дронов, военно-морских и военно-воздушных сил.