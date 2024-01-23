ЗМІ: У Польщі призупинили розслідування щодо ракети, яка вбила двох людей у прикордонному селі

Розслідування інциденту 2022 року у прикордонному польському селі Пшеводув, де ракета вбила двох людей, призупинили – що пояснюють відсутністю співпраці української сторони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське RMF FM.

Розслідування призупинили через відсутність співпраці української сторони у з’ясуванні обставин трагедії. У прокуратурі пояснили рішення "довготривалими перешкодами для подальших процедур, що полягають в очікуванні виконання запитів на інформацію про міжнародну правову допомогу".

Польща надіслала Києву запити вже багато місяців тому з метою достовірно з’ясувати, звідки і ким була випущена ракета, яка впала у польському Пшеводуві.

Нагадаємо, йдеться про нещасний випадок під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах 15 листопада 2022 року. Ракета вибухнула у прикордонному селі Пшеводув, вбивши двох місцевих мешканців.

Американська сторона невдовзі після події повідомила партнерам, що це була ракета української ППО.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав вибух нещасним випадком та сказав, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета була саме російською.

У вересні 2023 року в уряді Польщі офіційно заявили, що у Пшеводуві впала українська ракета радянського або російського виробництва.

Водночас у Києві кажуть, що не вважають питання закритим, доки українська слідча комісія не подала свої результати розслідування.

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