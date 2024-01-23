СМИ: в Польше приостановили расследование по ракете, убившей двух человек в приграничном селе

Расследование инцидента 2022 года в приграничном польском селе Пшеводув, где ракета убила двух человек, приостановили – что объясняют отсутствием сотрудничества украинской стороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польское RMF FM.

Расследование приостановили из-за отсутствия сотрудничества украинской стороны в выяснении обстоятельств трагедии. В прокуратуре объяснили решение "долговременными препятствиями для дальнейших процедур, заключающихся в ожидании выполнения запросов на информацию о международной правовой помощи".

Польша направила Киеву запросы уже много месяцев назад с целью достоверно выяснить, откуда и кем была выпущена ракета, которая упала в польском Пшеводуве.

Напомним, речь идет о несчастном случае во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам 15 ноября 2022 года. Ракета взорвалась в приграничном польськом селе Пшеводув, убив двух местных жителей.

Американская сторона вскоре после происшествия сообщила партнерам, что это была ракета украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда назвал взрыв несчастным случаем и сказал, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета была именно российской.

В сентябре 2023 года в правительстве Польши официально заявили, что в Пшеводуве упала украинская ракета советского или российского производства.

В то же время в Киеве говорят, что не считают вопрос закрытым, пока украинская следственная комиссия не подала свои результаты расследования.

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