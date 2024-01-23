Держдеп привітав рішення Польщі надати нову допомогу Україні

Державний департамент Сполучених Штатів прокоментував рішення Польщі передати Україні новий оборонний пакет допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник речника Держдепу США Ведант Патель.

"Ми, звичайно, вітаємо, що наші польські союзники роблять кроки – і насправді будь-яка країна робить будь-які кроки, які є можливими в межах їхніх спроможностей, – щоб продовжувати підтримувати наших українських партнерів", – зазначив Патель.

За його словами, водночас вкрай важливо, щоб Конгрес США діяв якомога швидше, щоб Вашингтон міг продовжувати просувати власні інтереси національної безпеки, підтримуючи наших Київ.

"І, повторюючи слова держсекретаря Блінкена, тут немає ніякої таємної скарбнички з грошима. Ми повинні працювати з Конгресом, щоб зробити це", – додав Патель.

Він вказав, що важливим є те, що не лише США, але й інші як члени НАТО та навіть ті, хто не входить до Альянсу, також допомогають Україні.

"І ми вітаємо будь-яку країну, яка здатна це робити", – резюмував Патель.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Польща передасть Києву новий пакет озброєнь.

Водночас речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінгх зазначила, що США сподіватимуться на допомогу Україні з боку інших союзників.

Своєю чергою у Білому дому заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.