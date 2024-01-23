Госдеп приветствовал решение Польши предоставить новую помощь Украине

Государственный департамент Соединенных Штатов прокомментировал решение Польши передать Украине новый оборонный пакет помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель.

"Мы, конечно, приветствуем, что наши польские союзники делают шаги – и на самом деле любая страна делает любые шаги, которые возможны в пределах их возможностей, – чтобы продолжать поддерживать наших украинских партнеров", – отметил Патель.

По его словам, в то же время крайне важно, чтобы Конгресс США действовал как можно скорее, чтобы Вашингтон мог продолжать продвигать собственные интересы национальной безопасности, поддерживая Киев.

"И, повторяя слова госсекретаря Блинкена, здесь нет никакой тайной копилки с деньгами. Мы должны работать с Конгрессом, чтобы сделать это", – добавил Патель.

Он указал, что важно то, что не только США, но и другие как члены НАТО и даже те, кто не входит в Альянс, также помогают Украине.

"И мы приветствуем любую страну, которая способна это делать", – резюмировал Патель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша передаст Киеву новый пакет вооружений.

В то же время пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх отметила, что США будут надеяться на помощь Украине со стороны других союзников.

В свою очередь в Белом доме заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.