У межах 22-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія запропонувала зняти обмеження з нафтопереробного заводу в грузинському місті Кулеві, оскільки це підприємство зупинило переробку російської нафти.

Про це заявила речниця Єврокомісії Шівон Макгаррі, передає "Європейська правда".

Речниця підтвердила, що Єврокомісія планує зняти санкційні обмеження з грузинського НПЗ після того, як завод виконав свої зобов’язання з відмови від переробки російської нафти.

"Це для нас свідчить про те, що наші санкції можуть успішно змінити поведінку. Звичайно, ми й надалі стежитимемо за ситуацією, але це один із тих моментів, які ми вважаємо дуже позитивними з точки зору стримувального ефекту, який можуть мати наші санкції", – зазначила Макгаррі.

Вона нагадала, що санкції проти заводу у Кулеві були запроваджені в рамках 21-го пакета. ЄС надав НПЗ шестимісячну відстрочку до набрання ними чинності, щоб підприємство мало час виконати свої зобов’язання щодо припинення переробки російської нафти.

Нагадаємо, 23 листопада Єврокомісія представила пропозицію 22-го пакета санкцій проти Росії, яка передбачає, зокрема, заборону російським командам і спортсменам виступати під прапором РФ на спортивних заходах у ЄС. Також пропонується заборонити демонстрацію офіційної російської символіки.

Того ж дня Єврокомісія ухвалила оновлені візові настанови, які також стосуються російських спортсменів.