ЗМІ: Байден закликає Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччині

Президент США Джо Байден напередодні направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу, в якому поінформував їх про свій намір офіційно розпочати процес продажу літаків F-16 Туреччині, як тільки Анкара остаточно затвердить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від джерел.

За словами одного з американських посадовців, у листі до республіканських і демократичних членів комітетів у закордонних справах Сенату і Палати представників Байден закликав Конгрес схвалити продаж винищувачів Туреччині "без зволікань".

Перед цим Білий дім надіслав листа членам Конгресу із закликом схвалити продаж Туреччині літаків F-16 і модернізаційних комплектів на суму 20 мільярдів доларів, повідомили агентству чотири джерела.

Як зазначають співрозмовники, адміністрація Байдена ще офіційно не повідомила Конгрес про плани продажу літаків Туреччині.

Затримка з ратифікацією шведської заявки з боку Туреччини була головною перешкодою для отримання схвалення Конгресу на угоду з продажу винищувачів.

Законодавці заявили, що перед тим, як схвалити продаж, вони чекають на схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО – в тому числі на підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Ердоган періодично вимагав, аби Конгрес США схвалив постачання Анкарі американських винищувачів F-16.

Туреччина та Угорщина залишаються єдиними союзниками в НАТО, які ще не ратифікували членство Швеції.