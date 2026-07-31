Німеччина хоче продовжити прикордонний контроль на тлі ситуації в Сеуті

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт анонсував продовження прикордонного контролю з сусідніми країнами на тлі міграційної кризи в іспанському анклаві Сеута.

Заяву політика цитує Die Zeit, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ виступив за те, що Німеччина зберегла прикордонний контроль із сусідами й після вересня. Водночас він не уточнив, скільки часу триватимете продовження дії цих заходів.

"Ми продовжимо можливість застосування внутрішнього прикордонного контролю після вересня. Наші успіхи у стримуванні нелегальної міграції мають бути збережені та розширені", – наголосив Добріндт.

Німеччина відновила прикордонний контроль 16 вересня 2024 року. Тодішня міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (СДПН) наказала запровадити цей захід, щоб обмежити кількість нелегальних мігрантів. Попри критику, зокрема з боку Єврокомісії, дію постанови продовжували тричі – востаннє до середини вересня 2026 року.

"Ситуація в Сеуті ілюструє нестабільний характер нелегальної міграції", – заявив Добріндт.

Він закликав Іспанію негайно забезпечити "гарантію захисту зовнішніх кордонів Європи та оперативне повернення нелегальних мігрантів до Марокко".

Раніше Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Іспанія повинна відновити контроль у Сеуті та забезпечити захист зовнішнього кордону ЄС.

Останніми днями до Сеути, що є іспанським містом-анклавом в Марокко, проникли тисячі мігрантів. Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що з початку міграційної кризи туди потрапили понад 50 тисяч людей, у той час як місцева влада говорить про ще вищу цифру.