СМИ: Байден призывает Конгресс одобрить продажу F-16 Турции

Президент США Джо Байден накануне направил письмо лидерам ключевых комитетов Конгресса, в котором проинформировал их о своем намерении официально начать процесс продажи самолетов F-16 Турции, как только Анкара окончательно утвердит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от источников.

По словам одного из американских чиновников, в письме к республиканским и демократическим членам комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей Байден призвал Конгресс одобрить продажу истребителей Турции "без проволочек".

Перед этим Белый дом направил письмо членам Конгресса с призывом одобрить продажу Турции самолетов F-16 и модернизационных комплектов на сумму 20 миллиардов долларов, сообщили агентству четыре источника.

Как отмечают собеседники, администрация Байдена еще официально не уведомила Конгресс о планах продажи самолетов Турции.

Задержка с ратификацией шведской заявки со стороны Турции была главным препятствием для получения одобрения Конгресса на сделку по продаже истребителей.

Законодатели заявили, что перед тем, как одобрить продажу, они ждут одобрения Турцией членства Швеции в НАТО – в том числе подписи президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, Великое национальное собрание Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрило ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Эрдоган периодически требовал, чтобы Конгресс США одобрил поставки Анкаре американских истребителей F-16.

Турция и Венгрия остаются единственными союзниками в НАТО, которые еще не ратифицировали членство Швеции.