Парламент Туреччини почав розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО

Парламент Туреччини у вівторок розпочав розгляд заявки Швеції щодо її членства у НАТО після більш ніж року затримок, які погіршили відносини Анкари із західними союзниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Очікується, що депутати переважною більшістю голосів підтримають заявку Швеції після того, як вона отримала публічну підтримку президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Голосування за ратифікацію шведського протоколу про вступ очікується пізніше у вівторок.

Ратифікація Туреччиною зробить Угорщину останньою країною, яка утримує процес вступу Швеції до Альянсу. Угорщина затято запевняла, що не буде країною, яка схвалить вступ Швеції останньою, проте тепер, схоже, її обіцянка виявиться порожньою.

Туреччина змусила Фінляндію та Швецію розділити свої заявки на вступ до Альянсу після того, як після кількох раундів переговорів не змогла вирішити свою суперечку зі Швецією.

Угорщина наслідувала приклад Туреччини протягом усього процесу вступу двох країн до НАТО.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку.

Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.