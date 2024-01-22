Глава МЗС Литви: Ми відчуваємо холод війни на нашій шиї

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що хоче нагадати про важливість агресії РФ проти України, оскільки українські сили борються не лише за себе, а й за всю Європу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Литовський міністр наголосив, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території. Він додав, що сподівається на успіх України у цій війні.

"Але якщо їм це не вдасться, ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію", – підкреслив Ландсбергіс.

За його словами, першими під небезпеку можуть потрапити країни Балтії та з усього східного флангу НАТО.

"Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії… і я сподіваюся, що це може бути достатнім сигналом нашим друзям і партнерам в Європі в НАТО, що ми повинні сприймати це серйозно", – сказав глава МЗС Литви.

Говорячи про бойові дії на Близькому Сході, він сказав, що це також важливо, але він хотів би нагадати, що війна РФ проти України – це "війна за наше існування".

"Саме тому ми відчуваємо холод війни на нашій шиї", – додав міністр.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш повідомив, що підтримка України буде серед ключових тем обговорення зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, та закликав не сумніватися, що ЄС своєю підтримкою України дбає про власне безпечне майбутнє.

А глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен акцентувала, що перед європейськими країнами стоїть одночасне завдання і надавати Україні потрібну зброю якнайшвидше, і "розганяти" оборонно-промисловий комплекс у ЄС, щоб зміцнювати власну обороноздатність.