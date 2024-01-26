В МЗС Німеччини стурбовані масштабною російською дезінформацією у Twitter (X) - ЗМІ

Фахівці при Міністерстві закордонних справ Німеччини виявили системну кампанії дезінформації, яка ведеться на користь Росії у соцмережі Twitter (X), і в уряді стурбовані, що у перспективі можливе втручання у вибори.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у статті Spiegel.

У розпорядженні редакції опинилася непублічна доповідь аналітиків з департаменту стратегічних комунікацій МЗС Німеччини, які за допомогою спеціального програмного забезпечення дослідила величезний масив даних у Twitter в період з 20 грудня по 20 січня.

Аналітики за цей місяць знайшли понад 50 тисяч акаунтів, які явно не належать реальним особам і залучені у скоординовані інформаційні кампанії німецькою мовою. В окремі дні від цих ботів було близько 200 000 твітів за добу. При цьому помітно, що їхня активність спадає у вихідні і дні, які у Росії є святковими.

Серед цих дописів дуже поширений наратив про те, що Німеччина нехтує інтересами свого населення, щоб підтримувати Україну – боти від першої особи пишуть про те, що "вважають дивним, що уряд робить більше для інших країн, ніж своїх громадян".

При цьому схоже, що кординатори цієї кампанії "б’ють у ціль" по тому невдоволенню, яке є у частини німців, і намагаються роздувати його. Фахівці вважають, що мета кампанії – підбурювати невдоволення серед німців, підірвати довіру до уряду, демократичного ладу і ЗМІ. Німецька допомога Україні є у цьому пріоритетною темою атак, розганяють також наратив про "поразку України" і "навалу українських біженців".

Аналітики МЗС вважають, що за кампанією стоїть Росія і ведеться ще з 2022 року.

У відомстві зростає занепокоєння, що така масова робота на платформі через ботів може реально вплинути на майбутні вибори – і до Європарламенту, і до трьох федеральних земель.

Аналітики особливо стурбовані тим, що велика частина кампанії, схоже, повністю автоматизована – боти з великої групи акаунтів публікують свої твіти приблизно одночасно та однаковими темпами, що створює враження, що це якось контролюється алгоритмами.

Окрім цього, координатори кампанії неодноразово створювали підробку першоджерела, щоби потім за допомогою ботів розносити потрібні твіти на велику аудиторію. Так, наприклад, у вересні почали розганяти скріншот треду нібито зі справжньої сторінки Анналени Бербок з нібито її заявою, що "війна в Україні скінчиться через три місяці". Насправді тред є ретельним фотошопом, але фальсифікаторів видало в тому числі те, що вони використали шаблон з російськомовного інтерфейсу.

Так само іноді підробляють повідомлення в авторитетних ЗМІ, приписуючи їм неіснуючі новини і статті, які далі масштабно поширюють боти. Для цього створюються сайти-підробки, де дуже точно копіюють інтерфейс справжнього ЗМІ і "крадуть" для брехливих новин навіть імена журналістів. Видає їх лише доменна адреса, а щоб пильні люди не одразу це побачили, боти поширюють скорочений лінк.

Деякі акаунти зрештою банять, але багато з них успішно продовжують "працювати" далі.

Знахідками поділилися з профільним європейським центром "EU vs Disinfo".

Головний дипломат ЄС днями заявив, що вибори 2024 року – головна мішень для дезінформації та іноземного втручання.

У США також вважають, що Росія проводити інформаційні операції, щоб перед виборами в різних країнах Європи налаштувати громадську думку проти України.