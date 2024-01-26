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В уряді Франції відреагували на фейки РФ про загибель у Харкові "французьких найманців"

П'ятниця, 26 січня 2024, 09:47

Міністерство оборони Франції після публікації російських фейків про нібито загибель "французьких найманців" внаслідок удару по Харкову заявило, що йдеться про скоординовану дезінформацію.

Переказ комюніке наводить BFMTV, пише "Європейська правда".

У міністерстві зазначили, що Росія вже давно вдається до дезінформації проти Франції, а після останніх запевнень Парижа у тому, що підтримка триватиме, ця хвиля посилилася. 

"Відповідні державні служби виявили та відстежують скоординовану діяльність Росії, у тому числі з використанням проросійських інформаційних мереж та держЗМІ, як "Спутнік", RT, РИА Новости, щоб ретранслювати і збільшувати охоплення цією неправдивою інформацією", – заявили у міністерстві. 

Причиною реакції Парижа стала, зокрема, заява Москви 17 січня про те, що внаслідок ракетного удару по Харкову нібито поцілили місце тимчасового розташування "французьких найманців", з яких нібито 60 загинули і 20 отримали поранення, після чого у російських Телеграм-каналах почали поширювати нібито списки загиблих. 

Після того заявили, що Росія буцімто знищила передану Україні франко-італійську систему SAMP-T. 

У Міноборони Франції зазначили, що деякі з цих "списків загиблих найманців" поширювали ще у перші тижні повномасштабної війни. 

"Жодне з цих повідомлень не підтверджене Францією… Проти франції вчергове розгорнули кампанію грубої російської дезінформації. На відміну від інших, Франція не використовує найманців", – заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню. 

"У зв’язку з посиленням французької військової допомоги Україні ми очікуємо, що ця російська діяльність продовжиться. Ми її засуджуємо і посилюємо зі свого боку відстеження таких маніпуляцій", – додав він.

У коментарі AFP один з поінформованих дипломатів сказав, що хоча до українського Інтернаціонального легіону справді долучилися багато іноземців-добровольців, і деякі французи у списку, поширюваному росіянами, скоріш за все є членами легіону, багато інших імен явно неправдиві. 

Додатковим елементом атаки на Францію у цих заявах Москви є те, що французьке законодавство передбачає кримінальну відповідальність за найманство для ведення бойових дій – 5 років позбавлення волі та 75 тисяч євро штрафу. 

Тим часом фахівці при Міністерстві закордонних справ Німеччини виявили системну і масштабну кампанію дезінформації, яка ведеться на користь Росії у соцмережі Twitter (X). 

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