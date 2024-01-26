В уряді Франції відреагували на фейки РФ про загибель у Харкові "французьких найманців"
Міністерство оборони Франції після публікації російських фейків про нібито загибель "французьких найманців" внаслідок удару по Харкову заявило, що йдеться про скоординовану дезінформацію.
Переказ комюніке наводить BFMTV, пише "Європейська правда".
У міністерстві зазначили, що Росія вже давно вдається до дезінформації проти Франції, а після останніх запевнень Парижа у тому, що підтримка триватиме, ця хвиля посилилася.
"Відповідні державні служби виявили та відстежують скоординовану діяльність Росії, у тому числі з використанням проросійських інформаційних мереж та держЗМІ, як "Спутнік", RT, РИА Новости, щоб ретранслювати і збільшувати охоплення цією неправдивою інформацією", – заявили у міністерстві.
Причиною реакції Парижа стала, зокрема, заява Москви 17 січня про те, що внаслідок ракетного удару по Харкову нібито поцілили місце тимчасового розташування "французьких найманців", з яких нібито 60 загинули і 20 отримали поранення, після чого у російських Телеграм-каналах почали поширювати нібито списки загиблих.
Після того заявили, що Росія буцімто знищила передану Україні франко-італійську систему SAMP-T.
У Міноборони Франції зазначили, що деякі з цих "списків загиблих найманців" поширювали ще у перші тижні повномасштабної війни.
"Жодне з цих повідомлень не підтверджене Францією… Проти франції вчергове розгорнули кампанію грубої російської дезінформації. На відміну від інших, Франція не використовує найманців", – заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню.
"У зв’язку з посиленням французької військової допомоги Україні ми очікуємо, що ця російська діяльність продовжиться. Ми її засуджуємо і посилюємо зі свого боку відстеження таких маніпуляцій", – додав він.
У коментарі AFP один з поінформованих дипломатів сказав, що хоча до українського Інтернаціонального легіону справді долучилися багато іноземців-добровольців, і деякі французи у списку, поширюваному росіянами, скоріш за все є членами легіону, багато інших імен явно неправдиві.
Додатковим елементом атаки на Францію у цих заявах Москви є те, що французьке законодавство передбачає кримінальну відповідальність за найманство для ведення бойових дій – 5 років позбавлення волі та 75 тисяч євро штрафу.
Тим часом фахівці при Міністерстві закордонних справ Німеччини виявили системну і масштабну кампанію дезінформації, яка ведеться на користь Росії у соцмережі Twitter (X).